Ізраїль знімає заборону на поїздки в Україну: названа дата

Уряд Ізраїлю прийняло рішення виключити Україну зі списку країн, в які заборонені поїздки через пандемію коронавірусу. Дозвіл почне діяти з 15 червня.

За його даними, 11 червня пройшло засідання уряду Ізраїлю, на якому було схвалено продовження чинних на цей час правил виїзду з країни до 27 червня поточного року.

При цьому з 15 червня з цього списку виключать Україну, Туреччину і Ефіопію. У переліку залишилася Росія, де ситуація з поширенням коронавірусу за останні дні різко погіршилася.