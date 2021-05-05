Ізраїль закрив кордон для українських громадян

Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемію коронавірусу. Потрапити в Ізраїль також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики та Туреччини.

Про це повідомило українське посольство в Ізраїлі.

Ізраїль також скасував спеціальні дозволи для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року. Щоб оформити новий дозвіл на в'їзд, потрібно звернутися до компетентних органів Ізраїлю. "Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень", - додали у представництві.