Ізраїль дозволив в'їзд громадянам України: що для цього треба

Дозвіл на в'їзд

Українські громадяни для в'їзду в цю країну мають заздалегідь подати заявку в ізраїльську дипломатичну / консульську установу за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Детальна інформація про те, як отримати дозвіл, а також про підстави для отримання такого документа можна ознайомитися за посиланням.

ПЛР-тест перед прильотом

В'їзд дозволяється тільки в тому випадку, якщо є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття необхідно пройти додатковий ПЛР-тест - 80 ізраїльських шекелів (660 гривень) за умови онлайн-реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів (830 гривень) при реєстрації в аеропорту. Оплата проводиться кредитною карткою.

Для того щоб забронювати чергу на ПЛР-тест в аеропорту Бен Гуріон перейдіть за посиланням.

Ця вимога поширюється також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.

Страховий поліс

Для отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль також потрібен діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.

Медична декларація та ізоляція

Після отримання дозволу на в'їзд до Ізраїлю потрібно заповнити декларацію за посиланням.

Декларація повинна бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації треба надати свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Всі іноземні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість її становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).

Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.

Медичну декларацію, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи треба роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.

Санкції за порушення режиму в'їзду

Іноземець, який залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушує закони держави Ізраїль, а подальший в'їзд такій людині буде заборонений.