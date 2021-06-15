Ізраїль дозволив в'їзд громадянам України: що для цього треба

Ізраїль з 14 червня дозволив в'їзд громадянам України. Однак для цього необхідно дотримуватися кількох умов.
Про це йдеться в повідомленні українського посольства в Ізраїлі в Facebook.
Українські громадяни для в'їзду в цю країну мають заздалегідь подати заявку в ізраїльську дипломатичну / консульську установу за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.
Детальна інформація про те, як отримати дозвіл, а також про підстави для отримання такого документа можна ознайомитися за посиланням.
В'їзд дозволяється тільки в тому випадку, якщо є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття необхідно пройти додатковий ПЛР-тест - 80 ізраїльських шекелів (660 гривень) за умови онлайн-реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів (830 гривень) при реєстрації в аеропорту. Оплата проводиться кредитною карткою.
Для того щоб забронювати чергу на ПЛР-тест в аеропорту Бен Гуріон перейдіть за посиланням.
Ця вимога поширюється також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.
Для отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль також потрібен діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.
Після отримання дозволу на в'їзд до Ізраїлю потрібно заповнити декларацію за посиланням.
Декларація повинна бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації треба надати свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.
Всі іноземні пасажири повинні пройти самоізоляцію. Тривалість її становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними).
Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.
Медичну декларацію, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на COVID-19 та інші документи треба роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.
Іноземець, який залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушує закони держави Ізраїль, а подальший в'їзд такій людині буде заборонений.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль знімає заборону на поїздки в Україну.
До цього стало відомо, що Австрія відкривається для туризму, але не для громадян України.