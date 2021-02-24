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Ізраїль розраховує повернутися до звичайного життя у квітні: розроблений план

Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю розробило план повного виходу з карантину, який був введений з-за коронавірусу. Вже в квітні країна може повернутися до звичного до пандемії способу життя.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

План уряду передбачає п'ять кроків по зняттю обмежень. Перший крок - це видача першої версії "зеленого паспорта" для тих, хто отримав вакцину від коронавірусу або ж перехворів ним. Зараз Ізраїль на цьому етапі.

Другий крок - повернення до системи освіти. Його мають ввести в дію на другому тижні березня.

Третій крок - запуск оновленої версії "зеленого паспорту". Що вона буде містити і що буде передбачати цей етап в плані обмежень - не уточнюється. Його введуть також на другому тижні березня.

Четвертий крок - ще одне пом'якшення карантину. Воно заплановано на кінець березня, після того, як буде вакциновано все доросле населення країни.

П'ятий етап - зняття всіх обмежень і повернення до звичайного життя. Він запланований на квітень.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі міжміністерська комісія по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення продовжити обов'язковий карантин у готелі для громадян, які в'їжджають в країну з-за кордону. Строк обмеження буде діяти до 9 березня.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі послабили карантинні вимоги для тих, хто пройшов вакцинацію.

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Новини України ІзраїльКоронавірус
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