Ізраїль розраховує повернутися до звичайного життя у квітні: розроблений план

Уряд Ізраїлю розробило план повного виходу з карантину, який був введений з-за коронавірусу. Вже в квітні країна може повернутися до звичного до пандемії способу життя.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
План уряду передбачає п'ять кроків по зняттю обмежень. Перший крок - це видача першої версії "зеленого паспорта" для тих, хто отримав вакцину від коронавірусу або ж перехворів ним. Зараз Ізраїль на цьому етапі.
Другий крок - повернення до системи освіти. Його мають ввести в дію на другому тижні березня.
Третій крок - запуск оновленої версії "зеленого паспорту". Що вона буде містити і що буде передбачати цей етап в плані обмежень - не уточнюється. Його введуть також на другому тижні березня.
Четвертий крок - ще одне пом'якшення карантину. Воно заплановано на кінець березня, після того, як буде вакциновано все доросле населення країни.
П'ятий етап - зняття всіх обмежень і повернення до звичайного життя. Він запланований на квітень.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі міжміністерська комісія по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення продовжити обов'язковий карантин у готелі для громадян, які в'їжджають в країну з-за кордону. Строк обмеження буде діяти до 9 березня.
Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі послабили карантинні вимоги для тих, хто пройшов вакцинацію.