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Ізраїль продовжив заборону на поїздки до України ще на два тижні

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Ізраїль, П'ятниця 28 травня 2021 14:58
Ізраїль продовжив заборону на поїздки до України ще на два тижні Фото: Ізраїль продовжив заборону на поїздки до України (minagro.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Ізраїль продовжив ще на два тижні заборону на поїздки до України через високий рівень поширення коронавірусу. Також в списку "червоних" країни - Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика, Туреччина, Росія та Аргентина.

Про це 28 травня повідомило Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, передає The Jerusalem Post.

Заборона на поїздки до семи "червоних" країн з високим рівнем зараження коронавірусом продовжена до 16 червня.

Наразі в цьому списку:

  • Україна;
  • Ефіопія;
  • Бразилія;
  • ПАР;
  • Індія;
  • Мексика;
  • Туреччина;
  • Росія;
  • Аргентина.

Ізраїльтянам, які повертаються з цих країн, потрібно буде пройти карантин, навіть якщо вони щеплені або мають імунітет до коронавірусу. Прибуття в Ізраїль громадян цих країн також заборонені.

Нагадаємо, Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через високий рівень зараження коронавірусом.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також заборонило ізраїльтянам подорожувати в ці країни, зокрема в Україну. Водночас ізраїльтянам дозволяється робити пересадку, якщо її тривалість не перевищує 12 годин.

Іноземців в Ізраїль пропускають лише у виняткових обставинах, таких як участь у похоронах чи гуманітарні причини.

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