Ізраїль призупинив продаж квитків на Євробачення

Зупинка продажу квитків пов'язана з махінаціями

Официальный вещатель Евровидение 2019 израильский телеканал KAN попросил агентство по распространению билетов прекратить их продажу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Сообщается, что данное сообщение поступило после заявления министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана о возможных махинациях.

"Нельзя допустить, чтобы преступники использовали историческое и радостное событие, которое, как ожидается, станет всемирным праздником, чтобы запятнать лицо государства Израиль", - заявил Эрдан.

На телеканале сообщили, что продажа приостановлена до дальнейшего распоряжения. Они уточнили, что были обнаружены попытки вмешательства в процесс продажи билетов. Самые лучше места на основное шоу попали к спортивным функционерам и журналистам, но должны были быть доступны всем желающим.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина не будет участвовать в Евровидении-2019. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.