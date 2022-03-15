Ізраїль призупинив безвіз для українців. Запровадив квоти та спецдозволи

Ізраїль не прийматиме біженців, які рятуються від війни Росії проти України. Більше того, ізраїльська сторона призупинила безвіз, запровадила квоти та спеціальні дозволи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт посольства в Ізраїлі.
Повідомляється, що із 13 березня Ізраїль встановив квоту для 5000 громадян України, які зможуть в'їхати до країни.
При цьому прибуття до Ізраїлю та посадка на рейси здійснюються за наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю.
Якщо громадянин України хоче приїхати в країну на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети за посиланням.
Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю за посиланням.
Відповідь на запит заявника буде надіслана на електронну адресу заявника.
Також повідомляється, що МВС Ізраїлю є єдиним уповноваженим органом, який ухвалює рішення про пропуск іноземців на територію країни.
Посольство просить звернути увагу на таке:
Посольство закликає громадян України не в'їжджати до Ізраїлю за наявності негативної візової історії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вирішив розвернути польовий шпиталь поблизу західного кордону України.
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