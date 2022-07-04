Ізраїль та Польща домовилися відновити стосунки та повернути послів

Ізраїль та Польща домовилися нормалізувати відносини між країнами та повернути послів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента Анджея Дуди.

Повідомляється, що Дуда сьогодні провела телефонну розмову з ізраїльським президентом Іцхаком Герцогом.

"Під час телефонної розмови президенти обговорили підтримку розвитку двосторонніх відносин між Польщею та Ізраїлем. Було вирішено відновити відносини між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Герцог у спільній ініціативі з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Ізраїлю запропонував повернути польського посла. Дуда пообіцяв призначити його найближчим часом.

Сторони висловили сподівання, що всі питання у двосторонніх відносинах у майбутньому вирішуватимуться шляхом щирого та відкритого діалогу, у дусі взаємної поваги.

Що спричинило погіршення відносин

Відносини між Польщею та Ізраїлем різко погіршилися в лютому 2019 року після заяв тодішнього ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху у Варшаві про те, що багато поляків співпрацювали з нацистами у Другій світовій війні та "вбирають антисемітизм з молоком матері".

Після скандальної заяви Польща відмовилася від участі у саміті "Вишеградської групи", який мав відбутися в Єрусалимі у другій половині лютого. У результаті саміт було скасовано.