Ізраїль передав Україні 2000 касок та 500 жилетів для цивільних служб

Міністерство оборони Ізраїлю заявило про постачання Україні 2000 касок та 500 захисних жилетів. Вони спрямовані для екстрених та цивільних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

"У середу, 18 травня, міністерство оборони Ізраїлю відправило в Україну партію із двох тисяч касок та п'ятисот бронежилетів. Йдеться про захисне обмундирування для рятувальних служб та громадських організацій, а не для армії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні у війні з Росією.

Однією з причин, за даними місцевих ЗМІ, стала нещодавня образлива заява очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

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