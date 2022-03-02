Ізраїль відреагував на обстріл території Бабиного Яру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні .

"Ми засуджуємо атаку на єврейське кладовище біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва і вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати і поважати святість цього місця", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід і посол Михайло Бродський контактує з керівництвом меморіалу. Згодом ізраїльська влада допоможе усунути пошкодження, які отримав комплекс.

"Ми продовжуємо стежити за подіями і шкодуємо про заподіяну шкоду життю людей", - додали дипломати.