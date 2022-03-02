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Ізраїль відреагував на обстріл території Бабиного Яру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ізраїль засудив обстріл російськими окупантами території меморіального комплексу Бабин Яр. Ізраїльська влада закликала поважати святість цього місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

"Ми засуджуємо атаку на єврейське кладовище біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва і вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати і поважати святість цього місця", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід і посол Михайло Бродський контактує з керівництвом меморіалу. Згодом ізраїльська влада допоможе усунути пошкодження, які отримав комплекс.

"Ми продовжуємо стежити за подіями і шкодуємо про заподіяну шкоду життю людей", - додали дипломати.

Нагадаємо, вдень 1 березня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Російські війська обстріляли меморіальний комплекс Бабин Яр.

Відзначити, ніч на 1 березня в столиці і на підступах до міста пройшла спокійно.

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