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Ізраїль відкривається для іноземних туристів: дата і умови в'їзду

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Четвер 21 жовтня 2021 16:33
Ізраїль відкривається для іноземних туристів: дата і умови в'їзду Фото: Ізраїль відкривається для іноземних туристів (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Ізраїлю прийняв рішення дозволити в'їзд на територію країни іноземних туристів. В'їзд для мандрівників буде дозволений з 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Так, в'їзд в Ізраїль дозволений тільки для вакцинованих туристів. Зокрема, мандрівник повинен зробити щеплення двома дозами однієї з вакцин, затверджених Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а саме Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoVac і Sinopharm або однією дозою препарату Johnson & Johnson.

При цьому з моменту отримання другого щеплення має пройти щонайменше 14 днів і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю.

Також в Ізраїль дозволений в'їзд перехворіли і отримали не менше однієї дози визнаної ВООЗ вакцини.

Крім того, іноземцям дозволено в'їзд на територію країни за позитивним ПЛР-тесту, якщо він був зроблений за більше ніж 11 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 днів до виїзду з Ізраїлю.

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