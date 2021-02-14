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Ізраїль відкриє аеропорт Бен-Гуріон і буде пускати до 2 тисяч пасажирів на добу

Новость на русском → Тель-Авів, Неділя 14 лютого 2021 21:48
Ізраїль відкриє аеропорт Бен-Гуріон і буде пускати до 2 тисяч пасажирів на добу Фото: порожній аеропорт Бен-Гуріон (Tomer Neuberg/Flash90)
Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі вирішили відкрити міжнародний аеропорт Бен-Гуріон біля Тель-Авіва. В країну на добу будуть пускати до двох тисяч пасажирів.

Про це повідомляє Times Of Israel.

Відновлення авіарейсів відбудеться 20 лютого. У добу будуть пускати до двох тисяч осіб з метою пустити в країну ізраїльтян, які залишилися за кордоном.

Також очікується, що допуск для перельотів отримають різні авіаперевізники, крім національного авіаоператора Ізраїлю. Крім цього, все прибувають, швидше за все, будуть змушені відправиться на самоізоляцію в готелях, якщо вони вже не були щеплені від коронавірусу.

Авіасполучення в Ізраїлі було призупинено 25 січня для того, щоб уникнути поширення в країні нових штамів коронавірусу.

Раніше повідомлялося, в Ізраїлі дозволили відновити роботу музеїв і бібліотек. Також знову будуть проводити культурні заходи.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю розробляє програму стимулювання населення до вакцинації від коронавірусу. Вона може включати зняття ряду обмежень для щеплених і ускладнення проходження ПЛР-тесту.

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