Ізраїль у вогні через атаку з Сектора Газа: військові завдали удару у відповідь

На півдні Ізраїль спалахнули пожежі після атаки з Сектора Газа повітряними вибуховими кулями. Після цього військові сили Ізраїлю відреагували на атаку і вразили ряд цілей в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

У неділю вдень терористичні групи, що базуються в Газі, запустили запальні кулі в південну частину Ізраїлю. В результаті атаки виникли відразу кілька пожеж.

У відповідь на підпали Ізраїль оголосив, що скорочує зону рибальства в Секторі Газа вдвічі, з 12 морських миль до шести. Таке розпорядження набирає чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення.

Крім того, р еактивні літаки Армії оборони Ізраїлю вразили ряд цілей в Газі через кілька годин після атаки.

Згідно з виданням al Resalah, пов'язаному з ХАМАС, ізраїльські військові літаки бомбили райони на захід від міста Газа, а потім завдали удару на схід від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви поки не надходило.