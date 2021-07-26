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Ізраїль у вогні через атаку з Сектора Газа: військові завдали удару у відповідь

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Ізраїль, Понеділок 26 липня 2021 00:29
Ізраїль у вогні через атаку з Сектора Газа: військові завдали удару у відповідь Фото: військові Ізраїлю відреагували на атаку (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На півдні Ізраїль спалахнули пожежі після атаки з Сектора Газа повітряними вибуховими кулями. Після цього військові сили Ізраїлю відреагували на атаку і вразили ряд цілей в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У неділю вдень терористичні групи, що базуються в Газі, запустили запальні кулі в південну частину Ізраїлю. В результаті атаки виникли відразу кілька пожеж.

У відповідь на підпали Ізраїль оголосив, що скорочує зону рибальства в Секторі Газа вдвічі, з 12 морських миль до шести. Таке розпорядження набирає чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення.

Крім того, реактивні літаки Армії оборони Ізраїлю вразили ряд цілей в Газі через кілька годин після атаки.

Згідно з виданням al Resalah, пов'язаному з ХАМАС, ізраїльські військові літаки бомбили райони на захід від міста Газа, а потім завдали удару на схід від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви поки не надходило.

Також за повідомленнями палестинських ЗМІ, терористи вели вогонь з автоматів по ізраїльських літаках над Сектором Газа на тлі авіаударів.

Нагадаємо, нещодавно військові Ізраїлю атакували завод бойовиків у Секторі Газа у відповідь на підпали. До цього бойовики випустили запальні вибухові кулі, які призвели до кількох пожеж.

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