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Израиль в огне из-за атаки из Сектора Газа: военные нанесли ответный удар

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Израиль, Понедельник 26 июля 2021 00:29
Израиль в огне из-за атаки из Сектора Газа: военные нанесли ответный удар Фото: военные Израиля отреагировали на атаку (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На юге Израиля вспыхнули пожары после атаки из Сектора Газа воздушными взрывными шарами. После этого военные силы Израиля отреагировали на атаку и поразили ряд целей в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В воскресенье днем ​​террористические группы, базирующиеся в Газе, запустили зажигательные шары в южную часть Израиля. В результате атаки возникли сразу несколько пожаров.

В ответ на поджоги Израиль объявил, что сокращает зону рыболовства в Секторе Газа вдвое, с 12 морских миль до шести. Такое распоряжение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Кроме того, реактивные самолеты Армии обороны Израиля поразили ряд целей в Газе через несколько часов после атаки.

Согласно изданию Al Resalah, связанному с ХАМАС, израильские военные самолеты бомбили районы к западу от города Газа, а затем нанесли удар к востоку от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Также по сообщениям палестинских СМИ, террористы вели огонь из автоматов по израильским самолетам над Сектором Газа на фоне авиаударов.

Напомним, недавно военные Израиля атаковали завод боевиков в Секторе Газа в ответ на поджоги. До этого боевики выпустили зажигательные взрывные шары, которые привели к нескольким пожарам.

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