Ізраїль знову завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

У відповідь на запуск ракети з території Гази були атаковані військова база і два судна

Израильские Военно-воздушные силы в ночь на 10 марта нанесли несколько авиаударов по объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению, удары попали в военную базу и два судна.

По словам военных, объекты были атакованы в ответ на запуск ракеты с территории Газы накануне вечером и "другие террористические атаки".

Отмечается, что выпущенная накануне со стороны сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности, пострадавших или повреждений нет.

Напомним, ранее 9 марта Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по трем районам сектора Газа в ответ на запуск ракет и шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля.

Авиация Израиля совершила удары по району Хан-Юнус на юге Газы, где был нанесен ущерб порту, а также ударила по объектам, которые принадлежат Министерству внутренних дел Палестины на северы Газы и сельскохозяйственным угодьям деревни Заджер-эд-Дийк в южной части анклава.