Ізраїль має намір повністю закрити міста на карантин

Найближчим часом на карантин в Ізраїлі будуть поступово закривати міста. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, карантин в Ізраїлі ще більше посилюватиметься.

"Ізраїль поступово буде просуватися до введення повної блокади міст. Ще сотні тисяч людей не будуть виходити на роботу. Ізраїль буде розділений на зони, а поліція разом з солдатами ЦАХАЛу буде перевіряти кожного на вулиці", - зазначив Ердан.

Він також нагадав, що минулого тижня виступав з вимогою перевести країну в режим повної блокади на 14 днів. Міністр додав, що з 23 березня мусульманам і євреям заборонено заходити на територію комплексу Храмової гори.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заборонили громадянам виходити з будинків через коронавірус. Заборона на вихід без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена.

Крім того, минулого тижня в країні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Помер 88-річний чоловік у медичному центру в місті Шаарей-Цедек, куди був госпіталізований у важкому стані.