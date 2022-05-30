Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі

Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.

Про це заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

"Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі диверсифікувати джерела енергії. Глобальна енергетична криза дає можливість Державі Ізраїль експортувати природний газ, поряд з чесною і реальною стурбованістю тим, що відбувається в Європі", - заявила вона.

Нагадаємо, Катар сподівається почати постачання зрідженого природного газу до Німеччини.

Крім того, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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