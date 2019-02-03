Ізраїль почав зводити "розумну стіну" на кордоні з сектором Газа

Спеціальні датчки і пристрої зможуть визначати підземні тунелі

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что инженерные подразделения Армии обороны Израиля начали строительство надземного "умного забора" на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Глава армейского Управления по строительству ограждений генерал Эран Офира рассказал, что данный барьер является уникальным и полностью подходит для сдерживания возможных угроз со стороны палестинцев.

"Он в максимально возможной мере обеспечит предотвращения проникновения на израильскую территорию", - рассказал Офира.

Данный барьер станет завершающей частью комплекса по охране границы с сектором Газа. Его длина составит 65 километров. С одной стороны стена будет соединена с недавно законченным морским заграждением на пляже Зиким, а с другой стороны - с КПП "Керем Шалом".

Эта "умная стена" будет продолжением подземного барьера, что оснащен специальной системой датчиков и устройств для мониторинга и обнаружения туннелей.

Напомним, ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа. В результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.