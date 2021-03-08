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Ізраїль почав вакцинацію палестинців від COVID

Новость на русском → Тель-Авів, Понеділок 08 березня 2021 15:23
Ізраїль почав вакцинацію палестинців від COVID Фото: вакцинація в Ізраїлі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль в рамках кампанії з вакцинації від COVID почав вакцинувати палестинських арабів, які проживають в країні, але не мають статусу постійного жителя. Очікується, що щеплення отримають близько 100 000 осіб.

Про це пише місцевий портал newsru.co.il.

Повідомляється, що мова йде про палестинців, які перебувають у шлюбі з ізраїльтянами, а також проживають на території Ізраїлю у зв'язку з тим, що їм загрожує небезпека на території Палестинської автономії.

Крім того, будуть вакциновані будуть жителі Негева, що не мають статусу постійного жителя і громадянства. Вакцинація палестинців проходить в центрі вакцинації в районі Неве-Шаанан у Тель-Авіві. Пізніше буде відкрито пункт вакцинації на півдні країни.

Також одночасно починається вакцинація палестинських робітників-будівельників. Очікується, що близько 100 000 осіб отримають щеплення американським препаратом Moderna, вироблених в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд для іноземців. РБК-Україна писало про правила та умови, які необхідно дотримуватися, щоб потрапити до цієї країни.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі допускають можливість четвертого локдауна.

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