Ізраїль змінює правила в'їзду з 9 січня: що треба знати

"З 9 січня Ізраїль відкривається для щеплених та перехворілих іноземних туристів", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, від завтра ізраїльтяни, які прилітають до країни з "помаранчевих" країн, повинні перебувати в карантині лише перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту, зробленого після прильоту.

Втім, щеплені або перехворілі громадяни Ізраїлю, які повернулися в країну до півночі 4 січня, зможуть опівночі вийти з карантину без отримання другого негативного тесту ПЛР на коронавірус.

Це рішення буде винесене на затвердження комісією Кнесету з охорони здоров'я.