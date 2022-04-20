Ізраїль передасть Україні каски та бронежилети
Міністри оборони України та Ізраїлю провели телефонну розмову. Її подробицями поділився ізраїльський посол у Києві Михайло Бродський.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал дипломата.
Керівники оборонних відомств Ізраїлю та України Ганц і Резніков провели перемовини. Міністр оборони Ізраїлю засудив атаки РФ на мирних мешканців і вирішив надати допомогу Україні.
"Бені Ганц висловив підтримку народу України та засудив атаки мирного населення. Також він повідомив про рішення Ізраїлю надати Україні каски та бронежилети", – написав Бродський.
Окрім того, посол підтвердив готовність Ізраїлю прийняти двосторонню зустріч Путіна та Зеленського. У Єрусалимі також можуть зустрітися делегації двох країн.
До слова, фінський парламент розпочав дебати щодо вступу країни до НАТО.
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