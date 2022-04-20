ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль передасть Україні каски та бронежилети

Новость на русском →
Тель-Авів, Середа 20 квітня 2022 16:58
Ізраїль передасть Україні каски та бронежилети Фото: Бені Ганц (flickr.com/photos/idfonline)
Автор: Антон Федорців

Міністри оборони України та Ізраїлю провели телефонну розмову. Її подробицями поділився ізраїльський посол у Києві Михайло Бродський.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал дипломата.

Керівники оборонних відомств Ізраїлю та України Ганц і Резніков провели перемовини. Міністр оборони Ізраїлю засудив атаки РФ на мирних мешканців і вирішив надати допомогу Україні.

"Бені Ганц висловив підтримку народу України та засудив атаки мирного населення. Також він повідомив про рішення Ізраїлю надати Україні каски та бронежилети", – написав Бродський.

Окрім того, посол підтвердив готовність Ізраїлю прийняти двосторонню зустріч Путіна та Зеленського. У Єрусалимі також можуть зустрітися делегації двох країн.

До слова, фінський парламент розпочав дебати щодо вступу країни до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Україна Ізраїль Олексій Резніков
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати