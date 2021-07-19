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Ізраїль через "Дельту" поверне обмеження на масові заходи

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Тель-Авів, Понеділок 19 липня 2021 12:59
Ізраїль через "Дельту" поверне обмеження на масові заходи Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

На тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Ізраїлі мають намір повернути обмеження на масові заходи. Зокрема, з середи на них пускатимуть тільки тих, у кого буде так званий "зелений пропуск".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Як заявив прем'єр Нафталі Беннет, участь у заходах, весіллях, бар-міцвах буде дозволено для вакцинованих, одужалих і тих, хто пред'явить негативний тест на COVID. Це обов'язкова вимога, а не рекомендація.

Він також закликав мільйон ізраїльтян, які ще не зробили щеплення, терміново пройти вакцинацію.

Зазначимо, до кінця травня "зелену перепустку" отримували всі вакциновані, ті, хто одужав, або мав негативний тест. Їм було відкрито доступ до масових заходів, ресторанів, тренажерних залів і так далі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль не відкриється 1 серпня для вакцинованих туристів.

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