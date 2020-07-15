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Ізраїль найближчими днями може повернутися до жорсткого карантину

Ізраїль, Середа 15 липня 2020 20:14
Ізраїль найближчими днями може повернутися до жорсткого карантину
Фото: Бені Ганц (flickr com idfonline)
Автор: Дмитро Левицький

Жорсткий "локдаун" введуть, якщо поширення коронавірусу не зупиниться

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив жителів країни про можливе повернення повного або часткового карантину. В Ізраїлі спостерігається новий спалах коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал KAN.

Ганц попередив, що в Ізраїлі може скластися ситуація, за якої уряду доведеться посилювати обмеження. Він вважає, що коронавірус може нести загрозу для країни ще "півтора року або навіть більше".

Крім того, як передає видання The Jerusalem Post, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлі Едельштейн заявив, що вже у найближчі 3-4 дні країна може повернутися до жорсткого карантину, якщо поширення коронавірусу не зупиниться.

"Якщо з нами трапиться медичне чудо і ми побачимо зміну тенденції, то, можливо, нам не доведеться вводити жорсткий карантин", - наголосив Едельштейн.

Нагадаємо, Ізраїль вже посилював карантин через спалах коронавірусу 6 липня, тоді уряд обмежив дозволену кількість відвідувачів у закладах громадського харчування.

Карантин в Ізраїлі посилили після того, як у країні за добу зафіксували 1 тисячу нових випадків зараження.

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