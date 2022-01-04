Як зміняться ціни на газ: прогнози на 2022 рік

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу в 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни (близько 1000 доларів).

Національний банк України очікує стрімкого зниження цін на газ після закінчення опалювального сезону в Європі навесні 2022 року. Водночас середня ціна за рік буде досить високою - 460 доларів за тисячу кубометрів.

Прогнози аналітиків

За прогнозами українських аналітиків, вартість газу на європейському ринку залишатиметься дуже високою протягом усього опалювального сезону 2021-2022 років. Потім ціни можуть знизитися, проте значного падіння не очікується.

Для ринку природного газу, на думку директора аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитра Чуріна, на європейському континенті істотну роль буде грати погодний фактор в січні і лютому. Якщо зима буде більш теплою, то і перехідні з сезону в сезон залишки запасів природного газу в сховищах будуть вище. Крім того, важливі і геополітичні фактори, в тому числі запуск або не запуск "Північного потоку-2".

"Це залишається в центрі уваги всіх учасників енергетичного ринку. Але, як відомо, не існує проблеми з транзитом газу з Росії в Європу, існує проблема з позицією Росії не збільшувати транзит газу по українській газотранспортній системі", - говорить Чурін.

На європейському ринку газу напруга, швидше за все, спаде лише із закінченням зимового опалювального сезону, і це допоможе збити ціни, вважає глава департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Але перед регіоном будуть як і раніше стояти проблеми низьких запасів в сховищах, конкуренція за обсяги морських поставок СПГ з азіатськими покупцями. "Дії російських постачальників можуть залишитися непередбачуваними аж до запуску СП-2", - міркує Мартиненко.

За ф'ючерсами на природний газ в Європі зараз видно два періоди, говорить аналітик ІК Сoncorde Capital Дмитро Хорошун. Перший - це все ще надзвичайно високі ціни до березня - близько 1100 доларів/тисячу кубометрів. Другий - просто високі ціни з квітня - близько 550-650 доларів/тисячу кубометрів.

"Потрібно враховувати, що ринки ф'ючерсів дуже мінливі і на них сильно впливає те, що відбувається в моменті. Тобто, якщо спотова ціна сильно впаде, то буде сильно переоцінені і віддалені періоди", - уточнив Хорошун.