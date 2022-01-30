Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на початок лютого

"З другої половини четверга до п'ятниці на міжбанківському ринку гривня відіграла у долара близько 30 копійок. Але говорити про те, що тренд на зміцнення гривні буде стійким без істотної деескалації геополітичної ситуації поки рано", - додав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 28,32 до 28,99 грн (+2,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 28,22/28,24 до 28,66/28,68 грн (+1,6%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 28,17/28,40 до 28,60/28,89 грн (+1,5%/+1,7%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.