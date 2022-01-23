Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на кінець січня

"Якщо говорити про прогноз курсу до кінця зими, він буде практично повністю залежати від розвитку геополітичної ситуації на кордоні з РФ. При помітній деескалації ситуації долар може повернутися до 27,5 грн. При посиленні напруженості (але без переходу в "гарячий" військовий конфлікт), долар може подорожчати до 29,5 грн. У разі ж переходу до бойових зіткнень передбачити динаміку курсу не представляється можливим", - сказав аналітик.

За його словами, багато чого буде залежати від того, як саме будуть розвиватися події у військовому і політичному плані, від можливих екстрених заходів і адміністративних обмежень на валютному ринку, які можуть бути прийняті НБУ у відповідь на такий розвиток подій.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-2,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,74 до 28,32 грн (+2,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,00/28,02 до 28,22/28,24 грн (+0,8%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,87/28,13 до 28,19/28,41 грн (+1,1%/+1,0%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,9% до 0,8% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки в порівнянні з продажем.