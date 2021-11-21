Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,10 до 26,44 грн (+1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,24/26,26 до 26,59/26,61 грн (+1,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,09/26,29 до 26,46 / 26,67 грн (+1,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.
Аналітик нагадав, що представник МВФ Джеррі Райс підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by в обсязі 750 млн доларів для України 22 Листопада. Для початку розгляду виділення другого траншу МВФ очікував прийняття законів про незалежність Нацбанку і приведення статусу НАБУ до вимог Конституційного суду. Ці закони були прийняті і підписані.
МВФ у червні 2020 року затвердив для України програму Stand-By загальним обсягом близько 5 млрд доларів, відразу виділивши перший транш фінансування в 2,1 млрд доларів. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.