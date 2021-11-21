Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,10 до 26,44 грн (+1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,24/26,26 до 26,59/26,61 грн (+1,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,09/26,29 до 26,46 / 26,67 грн (+1,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Аналітик нагадав, що представник МВФ Джеррі Райс підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by в обсязі 750 млн доларів для України 22 Листопада. Для початку розгляду виділення другого траншу МВФ очікував прийняття законів про незалежність Нацбанку і приведення статусу НАБУ до вимог Конституційного суду. Ці закони були прийняті і підписані.

МВФ у червні 2020 року затвердив для України програму Stand-By загальним обсягом близько 5 млрд доларів, відразу виділивши перший транш фінансування в 2,1 млрд доларів. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.