Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,62 до 26,33 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,61/26,63 до 26,36/26,38 грн (-1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,51/26,70 до 26,26/26,44 грн (-1,0%/-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.