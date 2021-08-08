ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як зміниться курс долара: прогноз аналітика

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 серпня 2021 10:23
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика Фото: як зміниться курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Аналітик розповів, як зміниться курс долара в Україні. Курс спуститься нижче до 26.50 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні показував нейтральну динаміку, що торгується у вузькому діапазоні 26.92-26.77

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара, що встановлюється НБУ, знизився з 26,92 до 26,77 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26.93/26,94 до 26,78/26,77 грн. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,80/27,00 до 26,75/26.90. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

"Нейтральна динаміка на валютному ринку обумовлена відсутністю важливих новинних каталізаторів і початком серпня, на який пропадає низька ділова активність", - повідомив він.

Долар на міжбанку закріпився нижче 27.00. Це показує відсутність попиту на "дешевий долар", що найближчим часом дозволить курсу спускатися нижче до 26.50, сказав Пархоменко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двох поранили
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація