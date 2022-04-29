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Змінить позиції сторін, але не так швидко, як би хотілось: Данілов про зброю США

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зброя, яку надають Україні наші союзники, у тому ж числі й США, обов'язково змінять позиції сторін. Однак, це не відбуватиметься так швидко, як би цього хотілось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю для видання "Радіо свобода".

"Вона обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, наші бійці вже почали тренуватися користуватися новим озброєнням.

"Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено", - додав Данілов.

Вже найближчим часом, російські окупанти, як відзначив секретар РНБО, відчують на собі нову зброю.

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