Змінить позиції сторін, але не так швидко, як би хотілось: Данілов про зброю США

"Вона обов’язково буде змінювати позиції сторін. Треба розуміти, що це не буде так швидко, як би нам хотілося", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, наші бійці вже почали тренуватися користуватися новим озброєнням.

"Я можу сказати, що з мертвої точки все це вже зрушилось. Якщо ще 2-3 тижні кожного дня просили "Надайте нам важку зброю", то на сьогодні це питання вже вирішено", - додав Данілов.

Вже найближчим часом, російські окупанти, як відзначив секретар РНБО, відчують на собі нову зброю.