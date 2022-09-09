Як змінився розмір держборгу України за останній місяць: дані Мінфіну

У липні сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 456,14 млрд гривень, та у доларовому еквіваленті державний борг зменшився на 8,6 млрд доларів. Це було пов’язано з девальвацією гривні на 25%.

Станом на 31 липня зовнішній борг склав 2 213,33 млрд гривень або 60,53 млрд доларів, внутрішній борг - 1 325,97 млрд гривень або 36,26 млрд доларів.

Державний борг України становив 3 164,84 млрд гривень або 86,55 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 374,45 млрд гривень або 10,24 млрд доларів.