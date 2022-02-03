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Як змінилося матеріальне становище українців за останній рік: дані опитування

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 12:26
Як змінилося матеріальне становище українців за останній рік: дані опитування Фото: матеріальне становище більшості українців за 2021 рік погіршилося (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року більшість опитаних (52,8%) зазначили, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося; трохи більше третини респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося. Тільки 7,8% вважають, що воно покращилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як змінилося матеріальне становище українців за останній рік: дані опитування

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%). Ще 11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

Як змінилося матеріальне становище українців за останній рік: дані опитування

Дослідження проведене Центром Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року серед 1206 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 453 гривні. Це на 3 274 гривні більше порівняно з груднем минулого року (14 179 гривень).

За даними Держстату, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

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