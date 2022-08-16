Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2022 року. Подорожчали овочі, яйця і гречка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно з червнем 2022 року картопля подорожчала на 54,7% до 18,9 гривень за кілограм, морква - на 15,5% до 32,0 гривень за кілограм, цибуля - на 11,3% до 28,6 гривень за кілограм. У той же час капуста подешевшала на 38,7% до 34,2 гривень за кілограм.
Крім того, гречка подорожчала 14,8% до 93,2 гривень кілограм, яйця подорожчали на 8,7% до 24,7 гривень за десяток.
За даними Держстату:
Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.