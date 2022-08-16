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Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць

Фото: Держстат оприлюднив дані про середні ціни на продукти в липні 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2022 року. Подорожчали овочі, яйця і гречка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з червнем 2022 року картопля подорожчала на 54,7% до 18,9 гривень за кілограм, морква - на 15,5% до 32,0 гривень за кілограм, цибуля - на 11,3% до 28,6 гривень за кілограм. У той же час капуста подешевшала на 38,7% до 34,2 гривень за кілограм.

Крім того, гречка подорожчала 14,8% до 93,2 гривень кілограм, яйця подорожчали на 8,7% до 24,7 гривень за десяток.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату:

  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 76,3 гривень за пачку,
  • горілка - на 0,9% до 118,4 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок-на 1,9% до 89,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво - на 1,3% до 26,6 гривень за пляшку 0,5 літра.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

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Ціни на продукти