Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць

За даними статистичного відомства, порівняно з червнем 2022 року картопля подорожчала на 54,7% до 18,9 гривень за кілограм, морква - на 15,5% до 32,0 гривень за кілограм, цибуля - на 11,3% до 28,6 гривень за кілограм. У той же час капуста подешевшала на 38,7% до 34,2 гривень за кілограм.

Крім того, гречка подорожчала 14,8% до 93,2 гривень кілограм, яйця подорожчали на 8,7% до 24,7 гривень за десяток.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату: