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Зміни до Регламенту ВР щодо ліміту поправок будуть діяти тимчасово, - нардеп

Новини » Політика     16.04.2020 - 14:43
Зміни до Регламенту ВР щодо ліміту поправок будуть діяти тимчасово, - нардеп
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракції досягли домовленості, що норма буде діяти не більше 3 місяців

Депутат Верховної ради Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що фракції досягли консенсусу щодо законопроекту про зміни до Регламенту ВР для протидії "поправочному спаму". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Ухвалення змін до Регламенту необхідно, щоб розблокувати закон про банки.

"Досягнуто консенсус між фракціями! Будемо голосувати зміни в регламент, щоб розблокувати "банківський" законопроект. Норма буде діяти не більше 3-х місяців. Після цього внесемо зміни", - розповів парламентарій.

Нагадаємо, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у фракції "Слуга народу" є понад 200 голосів для прийняття змін регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури.

Крім того, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вчора підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у четвер, 16 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, джерело у фракції "Слуга народу" заявив, що парламент на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне лише п'ять питань. За його словами, на засіданні планується в цілому прийняти три закони.

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