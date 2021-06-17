Зміни до податкового кодексу, які пропонує уряд, перешкоджають розвитку економіки, - ЕВА

"Рівні та прогнозовані правила гри в країні - запорука розвитку бізнесу, економіки країни, залучення інвестицій. Водночас коли правила гри щоразу змінюються, про питання збалансованості та економічного відновлення навряд можна говорити", - повідомляється в заяві.

В ЕБА зазначили, що бізнес-середовище має багато зауважень до цього законопроекту, та звернули увагу, що документ не проходив громадського обговорення і не узгоджувався з найбільшими бізнес-асоціаціями України.

Окрім того, а асоціації занепокоєні черговим наміром уряду внести зміни до Податкового кодексу України, які можуть призвести до порушення принципу стабільності податкового законодавства.

За словами виконавчого директора Європейської бізнес асоціації Анни Дерев’янко, цим законопроектом уряд намагається будь-якою ціною перекрити діру в бюджеті шляхом підвищення ставок податків та зборів, а не стимулювати економічний розвиток.

"Вочевидь, таке рішення обдуманим та стратегічним навряд можна назвати. Адже питання недонадходження до бюджету полягає в існуванні, найперше, тіньової економіки, відсутності рівних правил гри в країні тощо. З цими явищами і варто боротись першочергово, а не обкладати додатковим фіскальним навантаженням прозорий бізнес", - зазначила Дерев’янко.

Тож асоціація закликала не приймати законопроект 5600 навіть в першому читанні, а відхилити його повністю.