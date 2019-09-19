Зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток газу в Україні, - АГКУ

Асоціація газодобувних компаній України (АГКУ) висловлює серйозну стурбованість з приводу зміни положень про застосування стимулюючої ренти в Податковому кодексі України, ініційованих в рамках законопроекту №1210. Про це йдеться в повідомленні на сайті асоціації.

"АГКУ закликає народних депутатів і профільний комітет їх не підтримувати, оскільки це становить загрозу для розвитку газовидобувної галузі, неодмінно призведе до зменшення обсягів буріння і видобутку газу, а також негативно позначиться на репутації держави серед інвесторів", - йдеться в заяві.

В асоціації відзначили, що проект №1210 передбачає зміни формулювання щодо застосування стимулюючих ставок ренти для видобутку природного газу з нових свердловин, що повністю виключають можливість застосування стимулів для буріння нових свердловин, використання сервісних контрактів і співробітництво інвесторів з "Укргазвидобуванням" - як інструменту підвищення видобутку в Україні

У АГКУ нагадали, що чинна норма закону була запропонована Міністерством фінансів в 2017 році на базі ретельного аналізу даних надрокористувачів, Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Державної фіскальної служби. Держава гарантувала закріплення даної норми на 5 років і зараз фактично хоче скасувати її через 20 місяців, йдеться в заяві.

В повідомленні АГКУ підкреслює, що впровадження з 1 січня 2018 стимулюючої ренти (6% і 12% в залежності від глибини залягання покладу) суттєво пожвавило вітчизняний газодобувний ринок.

Зокрема, за 20 місяців дії цих законодавчих норм було закладено 185 нових свердловин, 65 з яких пробурили приватні компанії, третина з яких - надглибокі (більше 5 км) - це забезпечило додатковий видобуток 1 млрд куб. м газу. Для порівняння, у 2017 році (до введення стимулюючої ренти) приватні добувачі пробурили всього 22 свердловини.

Загальний обсяг зростання видобутку природного газу незалежними видобувними компаніями в 2018 році досяг 7% (для порівняння, у 2017 році він становив - 0.1%), за підсумками 2019 року також прогнозується збереження позитивної динаміки.

Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата в Україні також висловили стурбованість щодо можливого скасування стимулюючої ренти для газодобувної галузі.