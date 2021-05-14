Зміни в оподаткуванні містять корупційні ризики, - експерт

На думку експерта, таку загрозу створює закон №466-ІХ (Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві).

"Це улюблена чиновниками дискреція, коли вони на власний розсуд визначають те чи інше. В цьому випадку вони будуть визначати, умисно підприємець порушив щось у звітності чи ні, та вдвічі збільшувати розмір штрафу", - заявив Олександр Кучеренко.

На думку експерта, така можливість створює значні корупційні ризики.

"Можете тільки уявити, як нечесний чиновник зможе монетизувати своє повноваження визначати провину", - сказав він.

Натомість за словами Кучеренка, мають бути чітко прописані інструкції, які не дають чиновникам вирішувати щось на власний розсуд.

Експерт також вважає закон №466-ІХ прикладом посилення фіскального тиску на український бізнес. Ще одним із проявів такого тиску Кучеренко назвав заплановані податкові зміни, анонсовані міністром фінансів Сергієм Марченком напередодні 12 травня.

"Останні заяви свідчать, що міністр фінансів сповідує принцип"щоб корова давала більше молока, її треба більше доїти". Не озвучено жодних стимулів для розвитку бізнесу - тільки санкції та збільшення податків. Хоча підвищення податкового тиску протирічить потребам української економіки. Пропозиція забороняти виїзд за кордон керівникам компаній, які щось заборгували на думку податкової, взагалі пахне "більшовизмом", - резюмує експерт.