ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Змін у календарному плані засідань Ради не буде

Новини » Політика     12.03.2020 - 20:43
Змін у календарному плані засідань Ради не буде
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Так, масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше людей, заборонені, але крім випадків, коли це події державної необхідності

Народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що змін у календарному плані засідань Верховної Ради у зв'язку з карантином через коронавірус СOVID-19 не буде. Про це вона повідомила в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, хоч масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше людей, заборонені, Верховна Рада працюватиме.

"Знаєте, на які запитання я сьогодні відповідала, мабуть, найчастіше? Чи працюватиме наступного тижня Верховна Рада і як зміниться робота депутатів в умовах карантину. Тепер я можу відповісти на них. І максимально детально.
Перше. Змін у календарному плані (поки що!) не буде. Депутати засідатимуть у сесійній залі. Так, масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше людей, заборонені. Але в розпорядженні Кабміну є важливий виняток. Крім випадків, коли це події державної необхідності. І це саме той випадок", - написала вона.

Також вона додала, що як мінімум, депутати мають зібратися на позачергове засідання, щоби була змога спрямувати 100 млн грн з держбюджету на закупівлю засобів індивідуального захисту для поповнення держрезерву. Це рішення може ухвалити тільки Верховна Рада.

"До того ж особисто я не вважаю можливим припиняти роботу парламенту, доки в країні працюють, наприклад, фабрики та лікарні. Чому у депутатів мають бути особливі умови? Але. Верховна Рада працюватиме зі значними обмеженнями. Голова Ради Дмитро Разумков сьогодні підписав відповідне розпорядження", - повідомляє Кравчук.

Нагадаємо, Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Як повідомляло РБК-Україна, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).

У Харкові дитячі сади і школи будуть закриті на карантин із завтрашнього дня Британія і ЄС скасували торгові переговори через коронавірус
Новини України карантинВерховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся