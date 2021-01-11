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Зміна правил оформлення пільг та субсидій: роз’яснення Мінсоцполітики

Автор: Олександр Білоус

З 1 січня 2021 року усі звернення щодо призначення різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадяни мають подавати через "фронт-офіси" територіальної громади, які передають їх до райдержадміністрацій. Виключення становлять лише документи, що надсилаються поштою або подаються в електронному вигляді.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, для виконання цієї функції у структурі виконавчого органу територіальної громади має бути утворено структурний підрозділ з питань з питань соціального захисту населення або визначено відповідних уповноважених посадових осіб.

Для забезпечення єдиного підходу до виконання повноважень з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей територіальними громадами Мінсоцполітики розроблено Методичні рекомендації щодо організації та забезпечення діяльності територіальної громади у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей, які затверджено міністерством.

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Нагадаємо, з 1 січня 2021 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами, оскільки управління соцзахисту припинять особистий прийом.

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

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