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В Ізмаїлі чоловік вистрілив у приятеля на полюванні: переплутав з дичиною

Автор: Наталья Скороход

В Ізмаїлі стався трагічний випадок під час полювання. Тепер його розслідує поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.

64-річний мисливець сам звернувся в поліцію сьогодні. Він повідомив, що випадково застрелив товариша, з яким був на полюванні. Чоловік пояснив, що цілився в дичину, проте випадково потрапив у приятеля.

"Від поранення в груди 49-річний потерпілий загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Тепер справою займаються ізмаїльські поліцейські. Вони вилучили обидві мисливські рушниці - їх направлять на експертизу.

Підозрюваного доставили в територіальний відділ поліції, зараз вирішується питання про його затримання в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За трагічний випадок на полюванні чоловікові загрожує від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі за вбивство, вчинене з необережності (ч.1 ст. 119).

Тіло загиблого відправлять на судово-медичну експертизу.

Поліція просить українців дотримуватися обережності при використанні зброї.

"Вогнепальна зброя не терпить поспіху і надмірної самовпевненості, тому не забувайте про техніку безпеки, не направляйте зброю в бік людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Одеській області ліквідували банду, яка викрадала людей. Вони створювали конфліктні ситуації, а після цього вимагали у жертв гроші всіма можливими способами.

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