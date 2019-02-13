Обрання запобіжного заходу Мангеру: суд охороняють майже 150 силовиків

Зокрема, біля будівлі суду 100 нацгвардійців

Шевченковский районный суд города Киева, где избирают меру пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, охраняют почти полторы сотни силовиков. Об этом корреспондент РБК-Украина узнал от их командиров.

Так, 100 силовик из Национальной гвардии.

"25 из райотделов, 20 - "Беркута" (вероятно речь идет о "Полиции особого назначения", - ред.), и 100 – Нацгвардии", - уточнили они.

Отметим, суд начал избирать меру пресечения Владиславу Мангеру 12 февраля.

Главу Херсонского облсовета подозревают в организации заказного убийства активистки Екатерины Гандзюк. Максимальная санкция вменяемых ему статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева в среду, 13 февраля, продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Добавим, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не имеет права задержать Мангера из-за норм действующего Уголовно-процессуального кодекса.