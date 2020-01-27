Обрано нового президента ПАРЄ

На зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи новим президентом ПАРЄ обрали бельгійського депутата Ріка Демса. Про це повідомляє офіційний Twitter ПАРЄ.

Повідомляється, що бельгійський сенатор Рік Демс на посаді президента ПАРЄ змінив швейцарську депутатку Ліліан Морі-Паск'є. Зазначимо, глава ПАРЄ обирається строком на два роки, наступні вибори відбудуться в січні 2022 року.

Демс у своїй інавгураційній промові заявив, що буде "дуже активним президентом". Він також зазначив, що зв'язок між правами людини та навколишнім середовищем для нього буде пріоритетним.

"Нам потрібна політика з результатами, нам потрібно впливати на повсякденне життя наших 830 мільйонів громадян", - підкреслив Демс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. Остаточне рішення ПАРЄ щодо російських повноважень буде відомо у середу 29 січня. Зазначимо, Україна і партнери оскаржували повноваження в тому числі тому, що до складу російської делегації входять депутати, які знаходяться під європейськими санкціями.