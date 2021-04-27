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Обрано нового голову "Суспільного"

Автор: РБК-Україна

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала нового голову правління UA: Суспільне мовлення. Ним став Микола Чернотицький.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Суспільного".

Повідомляється, що у фінальному турі наглядова рада вислухала програми чотирьох кандидатів. У підсумку більшу кількість голосів набрав Чернотицький.

Він з 2017 року входить до правління "Суспільного мовника". З 2017 по 2019 рік - відповідальний за діяльність з оптимізації Центральної та регіональної структури НСТУ.

З 2019 по 2021 - відповідальний за адміністративно-господарський напрямок та регіональний розвиток компанії. З лютого по червень 2019 року Чернотицький був в.о. керівника правління UA: Суспільне мовлення.

Нагадаємо, у 2019 році стався скандал зі звільненням Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовника. До цього наглядова рада відсторонювала його, за його словами, за відсутність сюжетів в ефірі "UA: Перший" про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 року і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю тодішнього президента Петра Порошенка.

У підсумку наглядова рада скасувала рішення і відновила його на посаді.

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