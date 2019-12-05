Обрано нового голову правління Фонду соцстрах

На позачерговому засіданні правління Фонду соціального страхування України, яке відбулося у четвер, 5 грудня, обрали нового голову правління Фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається, новим головою правління став заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

"Сьогодні мене обрано головою правління Фонду відповідно до закону, статуту та регламенту Фонду. На цій посаді моїм першочерговим завданням є забезпечення стабільної роботи Фонду, захист інтересів застрахованих громадян та баланс інтересів усіх сторін, які представлені у правлінні Фонду", - заявив він.

За словами Коваля, на засіданні правління Фонду було включено пять питань порядку денного:

ротація голови правління Фонду та обрання його заступників;

формування складу постійних комісій Фонду;

звернення до Рахункової палати щодо проведення аудиту діяльності Фонду соціального страхування за період з 1 серпня 2017 по 1 січня 2020 року;

про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік;

різне.

Нагадаємо, з 20 листопада в Україні призупинили перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим українцям. Фінансування не проводилося у зв'язку з тим, що подані до Фонду заяви на 1 млрд гривень перевищили бюджет по даному напрямку.

27 листопада Кабмін ухвалив рішення для розблокування виплати лікарняних.