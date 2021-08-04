Військового, який побив танцюриста Дорофєєвої, звільнили з УДО
Керівництво Управління державної охорони (УДО) України звільнило співробітника, який підозрюється в побитті танцюриста шоу-балету співачки надії Дорофєєвої. В УДО також засудили вчинок військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УДО.
Зазначається, що сьогодні відбулася службова нарада щодо дій військовослужбовця. За його підсумками було прийнято рішення звільнити співробітника з лав УДО.
"Ми засуджуємо такі агресивні акти і вважає неприпустимим вчинення таких ганебних вчинків", - додали в управлінні.
Там підкреслили, що принципова позиція керівництва УДО полягає в тому, що в управлінні не повинні служити військові, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства.
Нагадаємо, 2 серпня співробітника УДО затримали за підозрою в побитті танцюриста Дорофєєвої. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Зазначимо, інцидент стався 1 серпня біля будинку артиста. Танцюрист отримав важку закриту черепно-мозкову травму. Він знаходиться в лікарні.