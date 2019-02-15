Виборчий фонд Порошенка щодня витрачає близько 10 млн гривень, - штаб

За сім днів виборчої кампанії кандидата в президенти з рахунку фонду витрачено 70 млн гривень

За семь дней избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко со счета избирательного фонда израсходовано 70 млн гривен. Об этом сообщил член избирательного штаба Руслан Князевич, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс Украина".

По его словам, в среднем за семь дней было израсходовано почти 10 млн гривен.

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн гривен, в среднем 10млн ежедневно", - сказал Князевич.

Также он отметил, что со времени регистрации Центральной избирательной комиссией Порошенко кандидатом на пост президента был открыт и наполнен счет избирательного фонда, зарегистрировано доверенное лицо в ЦИК.

В свою очередь руководитель избирательной кампании Игорь Грынив подчеркнул, что Порошенко за свой счет финансирует свою избирательную кампанию.

"Это единственный человек, который финансирует избирательную кампанию с собственных счетов", - сказал он.

Напомним, в рейтинге кандидатов в президенты первые места занимают Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Согласно опросу, Зеленского готовы поддержать 26,9% среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. За Порошенко планируют голосовать 17,7%, за Тимошенко - 15,8%.