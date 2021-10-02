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На виборчій ділянці Грузії ножем поранили активіста Лейбористської партії

Автор: Сергій Пишкін

Активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста "Грузинської мрії".

Відомо, що постраждалого одразу госпіталізували до однієї з клінік Марнеульського району. Поліція продовжує встановлювати обставини подій.

За словами родичів постраждалого, внаслідок нападу, чоловік отримав серйозне поранення.

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Грузія