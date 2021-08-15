Побиття журналіста під ОП: поліція повідомила про підозру нападникам

Поліція Києва повідомила про підозру двом особам, які вчора напали на фотокореспондента інтернет-видання. Зловмисникам загрожує до п’яти років ув’язнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Києва.
"Поліцейські звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - відзначає пресслужба.
Наразі поліція працює над тим, аби встановити роль інших учасників у скоєні правопорушення.
Вибачення нападників не звільняє їх від відповідальності, однак суд може врахувати розкаяння та матеріальну компенсацію витрат на лікування журналіста з боку зловмисників.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці того, як двоє осіб побили журналіста Інтернет-видання "Букви" під час акції під Офісом президента.