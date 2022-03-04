ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як уникнути мобілізації в Криму та окупованих частинах Донецької та Луганської областей

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 14:29
Як уникнути мобілізації в Криму та окупованих частинах Донецької та Луганської областей Фото: як уникнути мобілізації в Криму та окупованих частинах Донецької та Луганської областей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Усі мешканці тимчасово окупованих територій Україна - продовжують бути громадянами нашої країни. Водночас що робити, якщо вас змушують вступити до збройних сил Російської Федерації?

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZMINA.

Якщо вас змушують вступити до збройних сил агресора, або ж незаконних збройних формувань - в Україні ви розглядатиметесь як жертва військових злочинів Росії. Винні за ці дії будуть покарані відповідно до ст. 433 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Також їх можуть притягнути до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді за порушення за ст. 8-2(b) xv Римського статуту.

Що робити, якщо вас змушують?

  • саботуйте службу;
  • уникайте отримання повісток або ж дзвінків;
  • змініть номер телефону або ж припиніть його використання;
  • змініть місце проживання;

Якщо з вами все ж вийшли на зв’язок - надайте причину, чому ви не можете служити.

Що робити, якщо вас все ж мобілізували?

  • коли потрапите на територію України - при першій можливості здавайтеся в полон й повідомляйте про те, що ви громадянин нашої країни з тимчасово окупованих територій.

В такому випадку для України ви будете жертвами військового злочину й зможете повернутися додому живим.

  • в жодному разі не виконуйте наказів командування.

Якщо ви відкриєте вогонь по цивільнім - рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.

Якщо ви добровільно приєднуєтесь до збройних сил агресора й берете участь у війні проти України - ваш вчинок буде розглядатися як злочин й каратиметься позбавленням волі до 15 років.

Щобільше, у разі командної посади - ви відповідатимете у Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна