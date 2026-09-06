С собакой не всюду можно: юрист объяснил, куда запрещено заходить с животным

Какие правила действуют в Украине

По словам юриста, Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" обязывает владельцев домашних животных соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила сожительства.

В то же время правила содержания домашних животных устанавливают органы местного самоуправления.

"Таким образом, в Украине не существует единого нормативного акта, который урегулировал бы правила содержания домашних животных, в частности, устанавливал бы перечень общественных мест, куда запрещен вход с животными", - пояснил Булименко.

Куда нельзя с собакой в Киеве

В Киеве действуют отдельные правила содержания собак и кошек, утвержденные Киевским городским советом.

В частности, животных, за исключением собак-поводырей, не разрешается приводить:

в помещения магазинов и кафе кроме специализированных магазинов для животных;

к объектам общепита;

в учреждения здравоохранения;

в учебные заведения и культуры;

на территорию детских и спортивных площадок.

Также правила предусматривают обязанность владельцев не допускать опасных действий животного в отношении людей, других животных или имущества, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и общественный порядок и не допускать бесконтрольного выхода собаки за пределы места его содержания.

При этом ограничения не распространяются на собак-поводырей, сопровождающих людей с нарушениями зрения.

Какой штраф могут выписать

За нарушение правил содержания собак и кошек предусмотрена административная ответственность по статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, за содержание собак и кошек в запрещенных правилами местах, выгул собак без поводков и намордников в предусмотренных законом случаях, выгул в неотведенных местах или неуборка экскрементов владельцу может грозить предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен.

Если такое нарушение совершено повторно в течение года, штраф для граждан составляет от 340 до 510 гривен.

Если нарушение правил нанесло вред здоровью человека или его имуществу, штраф для граждан может составлять от 1700 до 3400 гривен. В этом случае также предусмотрена конфискация животного.

Поэтому перед тем, как заходить с собакой в магазин, кафе, парк или другое общественное место, стоит проверить правила, действующие именно в вашем населенном пункте.